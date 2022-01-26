Стало відомо, хто став єдиним кандидатом на посаду генерального директора ВООЗ

Стало відомо, хто став єдиним кандидатом на посаду генерального директора ВООЗ

За нього не проголосували лише представники Афганістану, Тонги та Східного Тимору.

Глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейєсус став єдиним кандидатом на пост генерального директора організації після голосування.

Про це повідомляє "Інтерфакс" із посиланням на західні ЗМІ.

"Я не знаю, що сказати", — заявив Гебрейєсус після того, як майже всі 34 члени виконавчого комітету, які представляють країни-члени організації, схвалили висування його кандидатури. Він зазначив, що його п'ятирічне перебування на посаді голови ВООЗ було непростим, а можливість переобрати його назвав великою честю.

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Повідомляється, що за нього не проголосували лише представники Афганістану, Тонги та Східного Тимору.

Процес вибору нового директора ВООЗ стартував у квітні 2021 року і закінчиться у травні 2022 року. З квітня до вересня держави-члени могли запропонувати кандидатуру на посаду директора, вже тоді у Гебрейєсуса не було опонентів. 25 січня виконавчий комітет висунув список кандидатів на пост, до якого увійшов лише чинний голова ВООЗ. Голосування щодо кандидатури відбудеться на Всесвітній асамблеї охорони здоров'я, яка відбудеться 22-28 травня.

Чинний генеральний директор ВООЗ може бути переобраний лише один раз.

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