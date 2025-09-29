У Молдові підрахували 100% голосів на виборах: чи втримала партія Санду лідерство

Прапор / © pixabay.com

Після підрахунку всіх бюлетенів на парламентських виборах у Молдові перемогу здобула правляча проєвропейська партія президента Маї Санду — «Дія і солідарність» (PAS). Відповідно до даних Центрального виборчого комітету, партія отримала 50,2% голосів виборців.

Про це повідомляє Центральний виборчий комітет Молдови.

На другому місці опинився опозиційний «Патріотичний виборчий блок», який очолює колишній президент Ігор Додон, відомий своєю проросійською позицією. Цей блок набрав 24,17% голосів.

До парламенту також проходять:

коаліція проєвропейських партій «Альтернатива» — 7,96%;

«Наша партія» Ренато Усатого — 6,2%;

політична сила «Демократія вдома» — 5,62%.

Таким чином, у новому складі парламенту більшість належатиме проєвропейським силам, що підтверджує намір Молдови дотримуватися курсу на інтеграцію з Європейським Союзом.

