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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Стало відомо, які високопосадовці загинули унаслідок ізраїльської атаки на Іран

Ізраїльський авіаудар знищив голову Корпусу вартових ісламської революції Хосейна Саламі та двох іранських вчених-атомників.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Ізраїльська ракета

Ізраїльська ракета / © Reuters

Унаслідок ізраїльського удару по Ірану у ніч проти 13 червня 2025 року загинуло кілька іранських високопосадовців.

Про це інформує іранська агенція Tasnim.

Зокрема, йдеться про те, що голова Корпусу вартових ісламської революції, іранський генерал Хосейн Саламі загинув внаслідок ізраїльського авіаудару.

Також загинули вчені-атомники: президент Ісламського університету “Азад” Мохаммад Мехді Техранчі та колишній керівник Організації з атомної енергії Ірану Ферейдун Аббасі.

Нагадаємо, що армія оборони Ізраїлю завдала превентивного удару по ядерній програмі Ірану.

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