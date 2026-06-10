Стало відомо, яким дроном Іран збив гелікоптер США над Ормузькою протокою

AH-64 Apache / © wikimedia.org

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Американський бойовий вертоліт AH-64 Apache, який розбився поблизу Ормузької протоки, міг бути збитий іранським безпілотником типу «Шахед».

Про це з посиланням на американських чиновників та обізнані джерела повідомляє CNN.

За інформацією телеканалу, двоє американських посадовців заявили, що вертоліт був збитий іранським дроном.

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Ще одне джерело, знайоме з деталями інциденту, повідомило, що в AH-64 Apache врізався безпілотник типу «Шахед».

Також американські військові розкрили подробиці рятувальної операції після інциденту.

За їхніми даними, двох членів екіпажу вдалося евакуювати за допомогою надводного безпілотника. Він доправив військовослужбовців до безпечної точки на воді, звідки їх згодом підняв на борт вертоліт.

Як зазначає CNN, у рятувальній операції використовувався надводний безпілотник Corsair Військово-морських сил США. Цю систему американські військові почали застосовувати наприкінці березня.

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Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив, що іранські військові нібито збили американський бойовий гелікоптер Apache під час патрулювання над Ормузькою протокою і це вимагає відповіді.

Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп висловив упевненість, що Вашингтон незабаром досягне значного успіху у протистоянні з Іраном.

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