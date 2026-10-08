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Стало відомо, хто отримав Нобелівську премію з літератури 2026 року
Нобелівську премію з літератури отримала канадська авторка Енн Карсон.
Нобелівський комітет у Шведській академії в Стокгольмі назвав переможця з літератури. Нагороду отримала канадська письменниця Енн Карсон.
Про це повідомили в організації.
Нобелівський комітет відзначив її «за сміливий і новаторський доробок, що в грайливому діалозі з класичною традицією створив нові форми для сучасної літератури».
Як повідомили під час церемонії оголошення лауреата, нині вона перебуває в Ісландії, де «слухає вітер».
76-річна Енн Карсон відома своїм гібридним стилем, у якому поєднуються поезія та проза, а сучасні сюжети переплітаються з античними міфами.
Нагадаємо, торік лауреатом Нобелівської премії з літератури став угорський письменник Ласло Краснагоркаї.