Стало відомо, хто отримав Нобелівську премію з літератури 2026 року

Енн Карсон / © Associated Press

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Нобелівський комітет у Шведській академії в Стокгольмі назвав переможця з літератури. Нагороду отримала канадська письменниця Енн Карсон.

Про це повідомили в організації.

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Нобелівський комітет відзначив її «за сміливий і новаторський доробок, що в грайливому діалозі з класичною традицією створив нові форми для сучасної літератури».

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Як повідомили під час церемонії оголошення лауреата, нині вона перебуває в Ісландії, де «слухає вітер».

76-річна Енн Карсон відома своїм гібридним стилем, у якому поєднуються поезія та проза, а сучасні сюжети переплітаються з античними міфами.

Нагадаємо, торік лауреатом Нобелівської премії з літератури став угорський письменник Ласло Краснагоркаї.

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