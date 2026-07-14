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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Світ
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Стало відомо, хто замінить Ліндсі Ґрема у Сенаті США

Призначення покликане забезпечити продовження роботи, яку вів багаторічний сенатор.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Ліндсі Грем

Ліндсі Грем / © Associated Press

Дарлін Ґрем Нордон офіційно призначили на місце сенатора-республіканця від Південної Кароліни Ліндсі Ґрема, який нещодавно помер.

Про це повідомив губернатор штату Генрі Макмастер, інформує Fox News.

За словами губернатора, призначення покликане забезпечити продовження роботи, яку вів багаторічний сенатор.

«Для мене велика честь попросити його молодшу сестру Дарлін Ґрем завершити його справу», — заявив Макмастер.

Як зазначається, губернатор, який є союзником президента США Дональда Трампа, оголосив про призначення менш ніж через 48 годин після раптової смерті Ліндсі Ґрема.

Раніше повідомлялося, що у Вашингтоні повідомили про смерть сенатора-республіканця Ліндсі Ґрема, який активно підтримував Україну.

Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп підтримає двопартійний законопроєкт про нові санкції проти Росії, який ініціював покійний сенатор Ліндсі Ґрем.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
24
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