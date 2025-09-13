Стало відомо, кого Кім Чен Ин може обрати своїм наступником

Кім Чен Ин з донькою / © Associated Press

Лідер КНДР Кім Чен Ин дедалі частіше залучає до державних справ рідну доньку. Ймовірно, вона може стати його наступницею на посаді очільника КНДР.

Про це пише видання Independent.

Під час нещодавнього візиту Кіма до Китаю з ним приїздила і його донька.

Візит до Пекіну підживив чутки про те, що Кім Чу Е можуть готувати на роль нового лідера КНДР. Видання зазначає, з посилання на дані південнокорейської розвідки, що Кім Чен Ин міг привезти доньку до Китаю, щоб допомогти їй отримати певний досвід та закріпити статус.

Також зазначають, що навіть ім’я доньки очільника КНДР достеменно не відомо: північнокорейські державні ЗМІ завжди називали її виключно «шанованою» або «найулюбленішою» дитиною Кім Чен Ина. Припущення, що її звати Чу Е, ґрунтується на розповіді колишнього чемпіона НБА Денніса Родмана, коли він згадував, як тримав на руках маленьку доньку Кім Чен Ина під час поїздки до Пхеньяна.

Раніше повідомлялося, що просуванням сестри лідера КНДР Кім Йо Чжон до політбюро Робітничої партії Північної Кореї є ознакою того, що Кім Чен Ин абсолютно довіряє своїй родичці. Як пишуть ЗМІ, Кім Йо Чжон є «мозком» його ретельно збудованого публічного іміджу, оскільки кім Чен Ин намагається посилити свою владу.

Окрім того, Йо Чжон, а не сам Кім Чен Ин, є натхненником його візитів до тематичних парків, шкіл, будинків простолюдинів, а ще малоймовірної дружби з колишньою зіркою НБА Деннісом Родманом.