Стало відомо, коли Фіцо повернеться до роботи після замаху на нього

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо готується повернутися до роботи після замаху на нього.

Голова уряду Словаччини Роберт Фіцо, ймовірно, найближчим часом повернеться до роботи після замаху на нього, який стався у травні.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр і міністр оборони країни Роберт Каліняк, пише Aktuality.

За його словами, Фіцо "поступово наближається" до того, щоб бути в змозі виконувати роботу прем'єр-міністра в повному обсязі. Зокрема, той брав участь у підготовці до саміту ЄС.

"Не можна сказати, що все йде за планом", – застеріг Каліняк, уточнивши, що замах вплинув на функціонування опорно-рухового апарату прем’єра.

Міністр оборони Словаччини зауважив, що після цього інциденту з Фіцо країна посилить захист політиків і обмежить протести.

У найближчі кілька днів, за словами Каліняка, прем'єр-міністр Словаччини повинен виступити перед громадськістю, але невідомо, чи особисто, або ж через соціальні мережі – як це вже було на початку червня.

Нагадаємо, 5 червня прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо виступив з відеозверненням вперше після замаху на його життя, який 15 травня скоїв відомий письменник та активіст 71-річний Юрай Цинтула.

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