Стало відомо, коли Ізраїль збирається завершити перший етап війни проти ХАМАС

Армія Ізраїля (ЦАХАЛ) буде проводити перший етап війни у Секторі Гази ще 6-8 тижнів, після чого почнеться другий етап.

Про це інформує Walla з посиланням на слова ізраїльського високопосадовця.

Щоб завершити військовий наступ в Хан-Юнісі військовим необхідно приблизно 3−4 тижні, ще стільки ж часу необхідно для повного завершення першого "потужного" етапу операції проти бойовиків ХАМАС у Секторі Гази.

Джерело видання повідомляє, що в Адміністрації Джо Байдена були б раді, якщо Ізраїль завершив би інтенсивний етап війни до кінця грудня поточного року, коли в Єрусалимі вважають, що операція може продовжуватись і весь січень.

"Американці хочуть, щоб ми закінчили бойові дії швидше, з меншою шкодою для палестинського цивільного населення і з більшим обсягом гуманітарної допомоги для Гази. Ми також хотіли б, щоб це сталося, але ворог не завжди погоджується", — цитує видання посадовця.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ізраїль готується до операції "Атлантида". Вона передбачає затоплення тунелів під Сектором Гази.

Крім того, ми раніше інформували, що Ізраїль розкрив, скільки його військових загинуло під час операції проти ХАМАСу.

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