Стало відомо, коли НАТО обере наступного генсека після Столтенберга

Союзники по НАТО можуть визначити кандидатуру наступного генерального секретаря Альянсу вже протягом наступних кількох тижнів.

Про це повідомила постійна представниця США при НАТО Джуліан Сміт на онлайн-пресконференції під егідою Брюссельського медіахабу США.

"Він (Єнс Столтенберг – ред.) залишить Альянс у жовтні цього року. Всі ми – посли 32-х країн – у процесі розгляду потенційних наступників. Є два офіційні кандидати. Ми маємо (прем’єр-міністра) Марка Рютте з Нідерландів та (президента) Йоганніса з Румунії. Серед союзників тривають обговорення якостей цих двох видатних лідерів. Ми будемо продовжувати дебати до того, як досягнемо консенсусу щодо одного з них, будемо сподіватися, протягом наступних тижнів", – розповіла американська дипломатка.

Вона зауважила, що поки важко говорити, скільки часу потребуватиме остаточний вибір наступного керівника Альянсу, але союзники хотіли б досягти рішення якнайшвидше. У будь-якому випадку, за словами представниці США, це рішення має бути прийнято до Вашингтонського саміту НАТО.

"Позиція США є такою: ми повністю підтримуємо кандидатуру Марка Рютте на посаду генерального секретаря, але ми маємо також найглибшу повагу до нашого друга президента Йоганніса. Ми дуже вдячні, що він виставив свою кандидатуру, і бажаємо йому усього найкращого, у міру того, як ми обговорюємо це питання серед союзників", – сказала Сміт.

Вона висловила вдячність Столтенбергу за його лідерство в НАТО протягом понад 10 років, під час яких він зміг досягти видатних результатів в інтересах Альянсу. Особливу вдячність союзники висловлюють Столтенбергу за роботу протягом минулих двох років, дуже складного періоду після початку повномасштабної російської війни проти України.

Нагадаємо, президент Румунії Клаус Йоганніс 12 березня офіційно оголосив про бажання балотуватися на посаду генсека НАТО.

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