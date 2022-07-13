Стало відомо, коли Німеччина повністю відмовиться від вугілля та нафти з РФ

Німеччина повністю припинить купувати російське вугілля від 1 серпня, а російську нафту – від 31 грудня 2022 року, знаменуючи серйозну зміну джерел енергопостачання країни.

Про це заявив заступник міністра фінансів Йорг Кукіес на конференції в Сіднеї, пише Reuters.

"За кілька тижнів ми відмовимося від російського вугілля. Кожен знає історію нафтопроводу "Дружба", який вже був інструментом радянської імперії над Східною Європою. Позбутися цієї залежності не є простою справою, але це те, чого ми досягнемо за кілька місяців", - сказав Кукіес на форумі.

За його словами, основним завданням для уряду ФРН буде заповнення величезної дірки, яка залишиться, коли Європейський Союз відмовиться від 158 мільярдів кубометрів газу на рік, які постачає Росія.

Він також зазначив, що раніше Німеччина імпортувала з Росії 40% вугілля і 40% нафти.

Кукіес сказав, що хоча Німеччина зосереджена на переході до нульових викидів і нещодавно ввела в дію законодавство для прискорення розвитку проектів з відновлюваної енергетики, газ буде все ще важливим для переходу.

Нагадаємо, "Газпром" зупинив на 10 днів "Північний потік-1" нібито для "проведення щорічних ремонтних робіт". Проте останні два роки "Газпром" цілеспрямовано сушить газовий ринок ЄС та під будь-яким приводом зменшує постачання газу до ЄС.

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