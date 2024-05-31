Стало відомо, коли Швеція зможе передати Україні винищувачі Gripen

Відомо, що Україна може застосовувати зброю, яку передає Швеція.

Швеція зможе передати українським Збройним силам винищувачі Gripen лише після того, як Україна отримає F-16.

Про це заявив керівник МЗС Швеції Тобіас Більстрем перед зустріччю міністрів закордонних справ країн НАТО у Празі, повідомляє "Укрінформ".

"Ми не постачатимемо наразі шведські Gripen, оскільки меседж від коаліції F-16 такий: інтеграція одночасно двох типів літаків буде складною. Тому, можливо, Grippen, буде надано після F-16, і коаліція виконає свою роботу", - наголосив міністр.

З його слів, шведський уряд запропонував Києву альтернативу: надати два літаки виявлення та спостереження. Більстрем каже, що це є "важливим доповненням для коаліції F-16, оскільки надає Україні можливості, яких їх бракує".

Дипломат також заявив, що Україна може застосовувати зброю, яку передає Швеція, "без жодних обмежень" з дотриманням норм міжнародного гуманітарного права.

Нагадаємо, днями стало відомо, що Швеція зупинила план передавання Україні літаків Gripen. Причина у тому, що Бельгія, Нідерланди, Данія та Норвегія вже готують передавання Україні винищувачів F-16.

Згодом уряд Швеції заявив, що Стокгольм надає Україні літаки ДРЛО ASC 890. Точна кількість літаків не називається, однак з тексту випливає, що йдеться про кілька систем.

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