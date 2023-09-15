Стало відомо, коли у США розпочнеться мовна підготовка пілотів, які літатимуть на F-16

Українські пілоти, а також техніки, які навчатимуться в США керуванню та обслуговуванню літаків F-16, вже в вересні розпочнуть займатися мовною підготовкою.

Це відбудеться на авіабазі в Техасі.

Про це заявила у Пентагоні заступниця речника американського відомства Сабріна Сінгх, - пише Укрінформ.

«Ми очікуємо, що мовна підготовка розпочнеться пізніше цього місяця», - зазначила представниця Міноборони США.

Поки не може анонсувати конкретної дати, коли почнуться ці навчання.

Нагадаємо, що у серпні речник Пентагону генерал Патрік Райдер заявив, що США почнуть навчання українських пілотів і технічних фахівців на літаках F-16 у жовтні на авіабазі Морріс Нацгвардії США в штаті Аризона.

Перед цим українські військові мають пройти підготовку з англійської мови на авіабазі Лекленд в штаті Техас.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна може почати застосовувати винищувачі F-16 уже навесні 2024 року.

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