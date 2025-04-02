Стало відомо коли відбудеться новий "Рамштайн" і що розглядатимуть: подробиці

11 квітня у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі відбудеться нова зустріч у форматі "Рамштайн"

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Наступна зустріч у форматі "Рамштайн" відбудеться 11 квітня в Брюсселі, у штаб-квартирі НАТО. Її проведуть спільно Велика Британія та Німеччина, які очолюють засідання Контактної групи з питань оборони України.

Про це заявила британська делегація при НАТО.

"Велика Британія й Німеччина проведуть зустріч Контактної групи з питань оборони України в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі 11 квітня", - інформують у матеріалі.

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Контактна група у форматі "Рамштайн" є ключовою платформою для міжнародної підтримки українських Збройних сил. Вона об’єднує понад 50 країн, які спільно ухвалюють рішення про військову та фінансову допомогу Києву.

Напередодні, 10 квітня, відбудеться зустріч "Коаліції охочих", яку організують міністри оборони Великої Британії та Франції – Джон Гілі та Себастьян Лекорню. Головною темою стане розширення військової допомоги Україні, включно з можливими постачаннями зброї та боєприпасів.

Нагадаємо, 12 лютого у Брюсселі відбулося 26-те засідання Контактної групи з питань оборони України (UDCG) у форматі "Рамштайн". Учасники обговорювали потреби держави та довгострокові рішення.