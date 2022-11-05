Стало відомо, куди впали уламки 23-тонної китайської ракети

Під час входу в атмосферу більша частина ракети була зруйнована.

Уламки китайської ракети "Чанчжен-5Б" впали у південно-центральну частину Тихого океану.

Про це повідомляє Space.com.

За даними Космічного командування США, уламки не завдали шкоди жодному обʼєкту. Уламки ввійшли в атмосферу 4 листопада о 10:01 за всесвітнім координованим часом. Під час входу в атмосферу більша її частина була зруйнована.

Пізніше Космічне командування США опублікувало твіт про те, що друге входження в атмосферу уламків ракети відбулося за пʼять хвилин після першого.

Нагадаємо, агентство пілотованих космічних польотів Китаю (CSMA) запустило третій і останній модуль космічної станції Tiangong на ракеті-носії Long March 5B. Однак 23-тонний корпус носія Long March 5B почав падати на Землю. Тоді експерти не змогли назвати точне місце падіння уламків.

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