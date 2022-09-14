Стало відомо про підготовку масштабних військових навчань у Білорусі, які у Лукашенка ще не анонсували: всі деталі

У Гомельському районі Білорусі готуються до проведення нових навчань, які ще не анонсовані.

У Гомельській області восени можуть бути заплановані масштабні військові навчання, які передбачають перевірку ступеня боєготовності техніки.

Це з'ясувало гомельське видання "Флагшток".

Журналісти встановили, що у серпні 2022 року військовий комісаріат Гомельської області провів закупівлю табличок та плакатів на суму 4 000 рублів (2 473 грн). Саме написи на табличках та терміни їхнього виготовлення і дають підстави говорити про масштабні військові навчання.

Під час навчань буде виділено такі майданчики: відділення збору транспортних засобів, відділення резерву транспортних засобів та водіїв, розміщення транспортних засобів, що мають дрібні несправності, відправлення транспортних засобів.

Крім табличок для майданчиків та відділень, замовили таблички із зазначенням прізвищ та посад осіб, які, ймовірно, візьмуть участь у цих навчаннях. Серед них виданню вдалося ідентифікувати трьох підполковників і одного майора.

У тендерній документації зазначено і термін постачання продукції – до 23 вересня 2022 року. Видання пише, що ця дата може вказувати на термін початку нових навчань. Міністерство оборони Білорусі нові навчання в Гомельській області ще не анонсувало.

Як повідомлялося, Резніков повідомив, чи може Путін переконати Лукашенка вступити у війну проти України.

Нагадаємо, на військових навчаннях у Білорусі помітили стару техніку, зняту зі зберігання.

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