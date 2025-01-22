Стало відомо про великі втрати Північної Кореї на війні в Росії

Кількість загиблих неприйнятна.
Станом на середину січня 2025-го в Курській області загинуло приблизно 1000 військових з Північної Кореї. Втім, загалі втрати солдатів КНДР ще більші.
Про це повідомляє BBC із посиланням на західних офіційних осіб.
За даними західних джерел, загальні втрати північнокорейської армії в Курській області становлять близько 4000 солдатів. Йдеться, про вбитих і поранених.
Зазначається, що це дуже високий показник з огляду на те, що на допомогу Росії до Курської області було направлено близько 11 тис. військовослужбовців Північної Кореї.
У матеріалі BBC вказується, що це дуже високий показник, з огляду на те, що загалом КНДР направила в Росію близько 11 тисяч військових. Кількість загиблих є "неприйнятною для північнокорейського контингенту без значного підкріплення", - зазначають аналітики.
Нагадаємо, видання Forbes повідомляло про те, що Росія відправляє в бій поранених солдатів на милицях. Попри величезні втрати, Росія продовжує вести війну в Україні, підтримуючи чисельність свого фронту на рівні 600 000 осіб.
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