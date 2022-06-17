Стало відомо, що в Україні міг зникнути безвісти вже третій американець: подробиці

В Україні міг зникнути ще один американець - Держдеп вивчає інформацію
Державний департамент заявив, що вивчає інформацію про можливо зникнення безвісти в Україні третього громадянина США, який міг брати участь у боротьбі з російськими окупантами.
Про це розповів речник Державного департаменту США Нед Прайс, - пише Укрінформ.
«Були повідомлення про ще одного американця, місцеперебування якого наразі невідоме», - зауважив представник американського відомства.
За його словами, є інформація, що той перебував в Україні. Держдеп вивчає ці повідомлення, але поки що не може поділитися подробицями справи.
Це може бути вже третій американець, який вважається зниклим безвісти в Україні. Уряд США контактує з рідними зниклих американських громадян, а також з українською стороною й Міжнародним комітетом Червоного хреста.
Наразі інформації, яка могла б підтвердити, що ці особи потрапити в російський полон, немає. Немає й вірогідних підстав вважати, що американців могли захопити росіяни.
Але США готові без вагань контактувати з російською стороною, якщо такі підстави з’являться.
Представник Держдепу підкреслив, що всі полонені учасники бойових дій в Україні повинні вважатися військовополоненими та мати всі права відповідно до Женевської конвенції, незалежно від громадянства.
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