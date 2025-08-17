Стало відомо, що було у листі, який Меланія Трамп передала Путіну

Меланія Трамп / © Associated Press

Перша леді США Меланія Трамп звернулася до президента РФ Володимира Путіна з особистим листом, у якому закликала подбати про мирне майбутнє для дітей, зокрема викрадених Росією українських дітей.

Про це повідомляє Fox News.

За даними журналістів, у своєму посланні перша леді підкреслює важливість миру та відповідальність світових лідерів за долю майбутніх поколінь.

«Проста, але глибока концепція, пане Путіне, як ви, я впевнена, погоджуєтесь, полягає в тому, що нащадки кожного покоління починають своє життя з чистотою та невинністю, яка стоїть вище за географію, уряд та ідеологію», — йдеться у листі Меланії до Путіна.

Меланія також наголошує, що кожна дитина мріє про безпеку та можливості, і саме Путін здатен вплинути на рішення, щоб закінчити війну в Україні.

«Захищаючи невинність цих дітей, ви зробите більше, ніж просто служитимете Росії — ви служите самому людству. Така смілива ідея долає всі людські розбіжності, і ви, пане Путіне, можете втілити це бачення одним розчерком пера сьогодні. Час настав», — додала вона.

Нагадаємо, Дональд Трамп на Алясці особисто передав листа Путіну від Меланії Трамп.