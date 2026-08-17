БпЛА типу Shahed / © Associated Press

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Росія розгорнула мережу секретних баз, звідки може запускати потужні ударні безпілотники на значну відстань, зокрема в напрямку території НАТО.

Про це повідомляє The Telegraph.

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Видання провело розслідування та виявило 10 російських баз із нещодавно облаштованими пусковими майданчиками для найсучасніших далекобійних безпілотників.

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«Деякі з цих баз уже використовуються для нанесення ударів по Україні, а їхнє близьке розташування до кордону сприяє проведенню масових повітряних атак, які проривають слабшаючу систему протиповітряної оборони Києва», — йдеться у статті.

За даними The Telegraph, ці об’єкти також становлять довгострокову загрозу для союзників НАТО, оскільки частина території Альянсу може опинитися в зоні досяжності російських ударних безпілотників.

Аналітики попереджають, що технологія виробництва таких дронів швидко розвивається. У разі війни Росія потенційно може використати їх проти європейських країн.

Зокрема, деякі з виявлених баз дають змогу розмістити найпотужніші російські безпілотники в межах дальності, яка дозволяє завдавати ударів по Варшаві.

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За даними видання, представники розвідки Європи та США вважають, що Росія розглядає можливість збройної провокації на території Польщі.

Серед можливих сценаріїв називають ракетні або безпілотні удари по об’єктах критичної інфраструктури, а також атаки під чужим прапором, відповідальність за які Москва може спробувати покласти на Україну.

Представник НАТО заявив виданню, що Альянс «готовий захищати кожен дюйм території союзників».

Водночас у НАТО наголосили, що продовжать «підвищувати свою готовність до стримування та захисту від будь-яких загроз, зокрема від безпілотників».

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На основі оприлюднених документів і супутникових знімків The Telegraph виявило щонайменше 59 нових пускових рейок. Йдеться про механічні направляючі, які використовують для запуску безпілотників із фіксованим крилом замість традиційної злітної смуги.

Такі об’єкти розташовані вздовж російського кордону з Білоруссю та Україною.

За інформацією видання, частину центрів управління дронами переобладнали на території військових баз і цивільних аеропортів. Крім того, додаткові стартові майданчики облаштовують у сільській місцевості Росії.

Аналіз супутникових знімків, проведений компанією DroneSec, яка спеціалізується на розвідці дронів, показав, що близько 20 нещодавно встановлених рейок, імовірно, мають збільшену довжину.

Це може свідчити про їхню здатність запускати новітні російські безпілотники для ударів на великі відстані.

«Використання нових модифікацій з виявлених баз дозволило б Путіну завдати ударів по столиці Польщі», — констатує видання.

Водночас The Telegraph зазначає, що наразі немає жодних ознак підготовки Росією такого нападу. Водночас керівництво НАТО готується до потенційного конфлікту та посилює готовність до можливих загроз.

Крім того, видання пише, що Кремль стверджує: повільніші та старіші модифікації російських дронів також здатні досягати берегів Великої Британії.

Однак, за оцінкою The Telegraph, будь-яка спроба завдати удару по Британії з цих баз, найімовірніше, буде перехоплена.

Згідно з документами українського уряду, які потрапили в мережу, найновіші модифікації дронів під назвами «Герань-4» та «Герань-5» здатні розвивати швидкість, достатню для ухилення від систем протиповітряної оборони. При цьому вони можуть нести корисне навантаження вагою до 90 кг.

The Telegraph також звернуло увагу на значне збільшення кількості таких високотехнологічних безпілотників.

На одній із баз, судячи із супутникових знімків, достатньо місця для одночасного зберігання понад 1 000 дронів.

Крім того, на низці ключових об’єктів триває будівництво додаткових пускових установок. На думку видання, це свідчить про прагнення Москви й надалі посилювати загрозу, пов’язану з використанням безпілотників.

Генеральний директор і засновник DroneSec Майк Моннік, який проаналізував супутникові знімки, заявив, що Кремль «значно розширив» свою мережу безпілотників.

За його словами, це робиться з метою «нападу на Україну та створення загрози таких атак для країн НАТО».

«Дрони кардинально змінили характер сучасної війни і стали вирішальним фактором на полі бою. Ми стрімко розширюємо наші можливості щодо виробництва, експлуатації та знешкодження дронів у великих масштабах», — заявив виданню представник НАТО.

Раніше повідомлялося, що країни Заходу опосередковано сприяли російській агресії проти України, оскільки відмова прийняти Україну до НАТО могла дати Путіну підстави вважати її своєю зоною впливу.

Ми раніше інформували, що безпілотник, який у неділю, 16 серпня, був збитий над територією Румунії винищувачем F-18, ймовірно, був російським.

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