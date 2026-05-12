Стало відомо, що Трамп та Сі Цзіньпін обговорюватимуть під час зустрічі

Дональд Трамп та Сі Цзіньпін / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном планує обговорити продаж американської зброї Тайваню.

Про це повідомляє Al Jazeera.

Хоча американський президент прибуде до Китаю в середу, самі переговори заплановані на четвер і п’ятницю. Це буде перший візит Трампа до Китаю за дев’ять років.

Питання Тайваню, як очікується, стане одним із центральних під час перемовин. Сам Трамп підтвердив це журналістам у Білому домі.

«Я збираюся обговорити це з президентом Сі», — сказав Трамп.

«Президент Сі хотів би, щоб ми цього не робили (не продавали зброю, — ред.), і я проведу цю розмову. Це одна з багатьох тем, про які я говоритиму», — додав він.

Пекін вважає Тайвань своєю територією, тоді як Сполучені Штати офіційно не визнають його суверенітет. Водночас Вашингтон продовжує підтримувати обороноздатність острова і залишається ключовим постачальником озброєння для Тайбея.

У грудні Трамп оголосив про масштабний пакет військової допомоги Тайваню вартістю понад 11 мільярдів доларів — це найбільша угода в історії двосторонніх відносин. Тоді ж Пекін провів військові навчання, під час яких імітував блокаду тайванських портів.

Журналісти також запитали Трампа про ризики подальшої ескалації. Він відповів, що не очікує загострення.

«Я не думаю, що це станеться. Я думаю, що все буде добре. У мене дуже добрі стосунки з президентом Сі. Він знає, що я не хочу, щоб це сталося», — додав американський президент.

Раніше повідомлялося, що у Міністерстві закордонних справ Китаю повідомили про запланований державний візит президента США Дональда Трампа до КНР.

