Росіянам доведеться чекати на отримання візи до Фінляндії до 4-5 місяців після набуття чинності нових правил щодо істотного скорочення кількості виданих документів громадянам РФ.

Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на Асоціацію туроператорів РФ.

Так, від 1 вересня 2022 року, коли у Фінляндії набудуть чинності нові правила, щоденна кількість звернень за фінською візою для громадян Росії буде скорочена удвічі: до 500 в день.

Крім того, згідно з новими правилами, 20% вільних місць будуть зарезервовані для туристів і 80% для людей, які планують відвідування країни з метою навчання, роботи або за сімейними обставинами. Отже, кількість видаваних туристичних віз може бути скорочена до однієї десятої від нинішнього рівня.

Раніше Єрмак розповів, як перемогти "рускій мір" на багато років.

Своєю чергою, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що втрата віз може стати першим кроком до російського бунту.

Як повідомлялося, у Єврокомісії прокоментували припинення видавання віз росіянам.

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