Стало відомо, скільки французів отримали першу дозу вакцини від коронавірусу

Серед дорослого населення вакцинацію повністю пройшли 85,8% осіб.
Понад 50 млн осіб у Франції отримали першу дозу вакцини від коронавірусу, що становить 75% усього населення країни.
Про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на французькі ЗМІ.
Повну вакцинацію пройшли 72,3% жителів Франції. А серед дорослого населення вакцинацію повною мірою пройшли 85,8% осіб.
Нагадаємо, що у Франції ввели спеціальні перепустки з QR-кодом, що підтверджують, що їх власники або мають негативний результат тесту на коронавірус, або вони вакциновані або перехворіли коронавірусів. Сертифікати необхідно пред'являти на транспорті, крім міського громадського, при відвідуванні ресторанів і кафе, музеїв, виставок, концертів та інших місць культурного відпочинку.
Багато жителів країни не підтримують "санітарні пропуски", в зв'язку з чим регулярно влаштовують акції протесту.
Всього у Франції з початку пандемії виявили понад 7 млн заражень коронавірусів, понад 116 тис. Інфікованих померли.
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