Стало відомо, скільки грошей може бути у Путіна і звідки вони з’явились

Вже десятки років у світі намагаються зрозуміти, який статок має президент Росії Володимир Путін. Виявити це – складне завдання. Однак є кілька теорій, що намагаються розкрити джерела його багатства і пояснити його походження.

Про це пише Forbes.

Вільям Браудер, американський фінансист та економіст, є одним із найбільш впливових критиків Володимира Путіна на Заході. Він роками вивчав питання про джерела і розподіл капіталів у Росії.

Перша теорія про багатство Путіна, відома як модель Ходорковського, почала формуватися після арешту нафтового магната Михайла Ходорковського у 2003 році. Путін нібито уклав угоду з російськими олігархами, згідно з якою вони віддають йому 50% своїх статків, або втратять усе і потраплять до в’язниці. Американський фінансист Білл Браудер оцінював статки Путіна у $200 млрд, базуючись на вартості активів російських мільярдерів. Петро Авен, один з провідних бізнесменів Росії, підтвердив, що зустрічі з Путіним мали обов'язковий характер.

Друга теорія припускає, що Путін сприяє збагаченню своїх друзів і родичів через державні контракти, отримуючи натомість частки в бізнесах або відкати. Цю модель порівнюють із мафіозною структурою, де олігархи залишаються зобов'язаними Путіну. За словами економіста Андерса Ослунда, Путін розміщує свої гроші через довірених осіб, оцінюючи свій капітал у $100–130 млрд. Серед прикладів його наближених — Аркадій Ротенберг і Кирило Шамалов, які отримували вигідні контракти і ставали мільярдерами через свої зв'язки з Путіним.

Третя теорія припускає, що Путін фактично не має великого багатства, але прагне, щоб його вважали багатим, оскільки це додає йому ваги. Офіційні фінансові звіти показують скромний дохід і активи. При цьому немає згадок про палаци, яхти та розкішні речі, які він нібито використовує. Деякі спостерігачі вважають, що Путіну не потрібне особисте багатство, оскільки він може контролювати ресурси країни, лише віддаючи накази. Враження про його багатство може бути частиною цього контролю.

Нагадаємо, що колишній командувач армією США генерал-лейтенант Бен Ходжес висловив думку , що олігархи, близькі до президента РФ Володимира Путіна, можуть почати протидіяти йому і навіть усунути його від влади, якщо він не припинить війну в Україні.

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