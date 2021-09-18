Стало відомо, скільки осіб отримали першу дозу вакцини проти коронавірусу у Франції

Стало відомо, скільки осіб отримали першу дозу вакцини проти коронавірусу у Франції

Майже 90% дорослого населення країни зробили одну або дві дози вакцини.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що майже 50 млн жителів країни отримали першу дозу вакцини проти коронавірусу.

Про це інформує "Інтерфакс" з посиланням на місцеві ЗМІ.

За даними Національного агентства громадської охорони здоров'я, у Франції майже 50 млн осіб (49 915 552) зробили хоча б перше щеплення вакциною, тобто 74% населення країни. Понад 47,2 млн осіб пройшли повну вакцинацію, тобто 67% усього населення Франції.

Майже 90% дорослого населення країни зробили одну або дві дози вакцини.

У Франції введений так званий санітарний пропуск: тепер відвідувати ресторани, бари, спортзали або музеї зможуть тільки вакциновані громадяни або люди, які отримали негативний тест на наявність COVID-19.

Багато жителів країни не підтримали таке рішення і вийшли на акції протесту. Так, на суботу, 18 вересня, заплановано 180 антиковідних демонстрацій.

З моменту початку пандемії коронавірусу у Франції COVID-19 було виявлено майже у 6,95 мільйонів осіб. Майже 116 тисяч пацієнтів померли від наслідків зараження інфекцією, понад 6,6 млн повністю вилікувалися.

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