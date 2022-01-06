Стало відомо, скільки солдат у складі миротворчих сил ОДКБ до Казахстану відправила Вірменія

Стало відомо, скільки солдат у складі миротворчих сил ОДКБ до Казахстану відправила Вірменія

Вони "забезпечуватимуть охорону об'єктів стратегічного значення".

Для придушення мітингів до Казахстану у складі миротворчих сил ОДКБ вирушило близько 70 військовослужбовців із Вірменії.

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Про це повідомляє "Sputnik Вірменія".

Зазначається, що ці військові "мають у складі контингенту забезпечувати охорону об'єктів стратегічного значення на тлі масових протестів у Казахстані".

"У Колективні миротворчі сили можуть входити спеціальний військовий, поліцейський та цивільний персонал та сили і засоби, виділені країнами ОДКБ. До складу контингенту від Росії увійде підрозділ повітрянодесантних військ", - йдться у повідомленні.

Раніше Міноборони РФ опублікувало відео, на якому російські десантники сідають до вантажного літака для відправлення до Казахстану для придушення мітингів у цій країні. Наразі точна кількість відправлених російських військових невідома. ОДКБ також підтверджує участь білоруських військових у складі миротворчих сил у Казахстані

Нагадаємо, вранці 6 січня стало відомо, що до Казахстану відправлено "миротворців" від країн-учасниць Організації Договору про колективну безпеку (ОКДБ).

Декілька днів поспіль у Казахстані тривали протести через ціну на газ. У деяких містах поліція жорстоко затримувала мітингувальників. Найжорстокіші сутички відбулися 5 січня, коли в країні почали орудувати мародери.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв запровадив режим надзвичайного стану на території всієї країни, а також звернувся до ОДКБ із проханням про військову підтримку.

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