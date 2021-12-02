Стало відомо, скільки у світі реалізовано COVID-вакцин: лік йде на мільярди

Стало відомо, скільки у світі реалізовано COVID-вакцин: лік йде на мільярди

Станом на кінець 1 грудня 2021 року загальна кількість введених COVID-вакцини становила 8,034 мільйони щеплень.

Загальна кількість реалізованих вакцин проти COVID-19 у світі перевищила 8 мільярдів щеплень.

Про це йдеться в статистиці по коронавірусу, оприлюдненій Університетом медицини імені Джона Гопкінса, - пише Укрінформ.

Так, станом на кінець 1 грудня 2021 року загальна кількість введених COVID-вакцини становила 8,034 мільйони щеплень.

Відповідно до представлених даних, які надходять з усього світу, загальна кількість зареєстрованих захворювань на COVID-19 перевищила 263,389 мільйона випадків. Померло внаслідок коронавірусної хвороби 5,222 мільйона осіб.

Україна наразі перебуває на шостому місці за кількістю нових хворих (понад 512 тисяч) впродовж останніх 28 днів спостережень. Перед нею у цьому переліку розташовані США, Німеччина, Велика Британія, Росія й Туреччина.

Нагадаємо, у Європі впродовж останнього тижня кількість нових випадків зараження COVID-19 зросла на 7%, а "ковід"-смертей - на 10%.

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