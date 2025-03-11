Стало відомо, скільки українців мешкає в ЄС 2025 року: актуальні дані

За останній місяць кількість українців, що отримали тимчасовий захист у ЄС, збільшилася на 25 530 осіб (+0,6%).
Станом на 31 січня 2025 року в країнах Європейського Союзу перебуває майже 4,3 мільйона громадян третіх країн, які покинули Україну через російську агресію. Всі вони отримали статус тимчасового захисту в рамках відповідного механізму ЄС.
Про це повідомив Eurostat.
Де українців найбільше?
Три країни, які прийняли найбільшу кількість біженців з України:
- Німеччина – 1 170 250 осіб (27,3% від загальної кількості),
- Польща – 993 015 осіб (23,2%),
- Чехія – 394 985 осіб (9,2%).
За останній місяць кількість українців, що отримали тимчасовий захист у ЄС, збільшилася на 25 530 осіб (+0,6%). Найбільший приріст зафіксовано в:
- Німеччині (+8800; +0,8%),
- Чехії (+6360; +1,6%),
- Іспанії (+3050; +1,3%).
Водночас деякі країни зафіксували зниження кількості українських біженців. Найбільше скорочення зафіксоване у:
- Данії (-2245; -6,1%),
- Франції (-660; -1,1%),
- Австрії (-420; -0,5%),
- Литві (-155; -0,3%).
Найбільше навантаження на населення
Якщо розглядати кількість біженців у співвідношенні до загальної чисельності населення кожної країни, найбільший відсоток одержувачів тимчасового захисту зафіксовано у:
- Чехії – 36,2 біженця на 1000 осіб,
- Польщі – 27,1 на 1000,
- Естонії – 26,0 на 1000.
Для порівняння, середній показник у Європейському Союзі становить 9,5 на 1000 осіб.
Хто отримав тимчасовий захист?
Серед біженців з України:
- 44,8% – дорослі жінки,
- 31,8% – діти,
- 23,4% – дорослі чоловіки.
Згідно з рішенням Європейської ради від 25 червня 2024 року, механізм тимчасового захисту продовжено до 4 березня 2026 року. Це дозволить українцям, які знайшли прихисток у ЄС, легально залишатися на території європейських країн ще як мінімум рік.
Нагадаємо, Кабмін ухвалив рішення про виділення 150 мільйонів гривень на програму сприяння поверненню українських біженців з-за кордону.
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