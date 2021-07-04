Стало відомо, скільки українців у Польщі отримали щеплення від COVID-19

Стало відомо, скільки українців у Польщі отримали щеплення від COVID-19

У Польщі вакцинувалися понад 12 тисяч громадян України.

У Польщі станом на 30 червня частково чи повністю вакцинувалися майже 30 тис. іноземців. Найбільшу групу становлять громадяни України. Найчастіше їх вакцинують препаратом Johnson & Johnson.

Про це повідомляє Укрінформ.

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"До кінця червня загалом 29 212 іноземців скористалися правом вакцинуватися проти COVID-19 у Польщі. Найбільшу групу становлять громадяни України. Першу дозу вакцини або однодозову вакцину Janssen (Johnson & Johnson) отримали 10 632 громадянина України, натомість дві дози – 1 797 українців", — йдеться у повідомленні МОЗ Польщі.

Українців у Польщі вакцинують безкоштовно. Іноземці, які мають польський ідентифікаційній код (PESEL), автоматично отримують eлектронне направлення на щеплення. В іншому випадку потрібно отримати направлення особисто у лікаря на підставі закордонного паспорта.

Загалом у Польщі зробили 9 мільйонів 791 тис. щеплень. Повністю вакциновано понад 13 мільйонів осіб.

Раніше повідомлялося, що Польща вводить обов’язковий 10-денний карантин для українців.

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