Стало відомо, скільки українських чоловіків мобілізаційного віку проживають в Польщі

У Польщі на сьогодні проживає приблизно 300 тисяч чоловіків мобілізаційного віку.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на XX зустрічі Ялтинської Європейської стратегії (YES) у Києві.

Він розповів, що Україна перебуває з Польщею у тісному діалозі, зокрема, у проєкті з підготовки на польській території військового підрозділу, який планують сформувати з українських добровольців, що проживають за кордоном.

"Цей проєкт, мені здається, буде дуже важливий з точки зору, зокрема, і посилення нашої обороноздатності. За оцінками української сторони, у Польщі на сьогодні проживає близько трьохсот тисяч громадян-чоловіків мобілізаційного віку. Загалом за кордоном - близько мільйона. І це теж про справедливість", - зазначив Сибіга.

Голова МЗС України додав, що обов’язок захищати свою Батьківщину стосується всіх громадян - незалежно від місця перебування.

Раніше ми писали, що тисячі українських біженців можуть втратити притулок в Угорщині.

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