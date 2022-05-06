Стало відомо, скільки європейців підтримують постачання зброї Україні: цифри дивують

Майже дві третини громадян ЄС підтримують фінансування закупівлі та постачання зброї і техніки до України.

Водночас цифри між державами-членами ЄС таки відрізняються. Так, найбільше постачання зброї підтримують громадяни Фінляндії (90%), натомість найнижчий показник — у Болгарії та Кіпру (30-31%).

Про це свідчать результати опитування Flash Eurobarometer.

Відтак, 67% опитаних схвалюють купівлю і постачання військового обладнання Україні, зокрема 33% повністю схвалюють і 34% схильні схвалювати таке рішення.

Слід зазначити, що у Фінляндії (90%), Естонії (87%), Польщі (86%), Литві (84%) та Португалії (83%) цей захід схвалює більше восьми з десяти респондентів. Натомість у Болгарії та на Кіпрі так думають лише 30-31% громадян.

Крім того, у всіх країнах показник підтримки надання гуманітарної підтримки людям, які постраждали від війни, становить 90% або навіть вище. Попри це найнижча позначка — в Бельгії, Болгарії, Угорщині та Словаччині (усі 90%). Водночас найвища — на Мальті (99%) і Португалії (98%).

Щодо схвалення прийому до ЄС людей, які тікають від війни. Цей показник коливається від 75% у Болгарії та 77% у Чехії і Словаччині до 95% у Хорватії, Фінляндії і Мальті та 96% у Португалії.

Фінансова підтримка України є більш спірною в деяких країнах. Попри те, що більша частина респондентів підтримують це у всіх державах-членах ЄС, схвалення фінансової допомоги Україні коливається від 55% у Болгарії до 92% у Фінляндії, Мальті та Португалії.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський запустив глобальну ініціативу United24, яка об'єднає людей з усього світу довкола бажання допомогти Україні.

Борис Джонсон оголосив про новий пакет військової допомоги Україні

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