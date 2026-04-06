Стало відомо, скільки літаків втратили США за час операції проти Ірану

Винищувач F-15 / © Associated Press

Сполучені Штати за час проведення військової операції проти Ірану вже втратили щонайменше сім літаків.

Про це повідомляє CNN.

Зокрема, 2 березня три винищувачі F-15 були збиті кувейтськими системами ППО внаслідок «дружнього вогню» над територією Кувейту. Усі шестеро членів екіпажу змогли безпечно катапультуватися. Міністр оборони США Піт Гегсет цього тижня заявив, що троє пілотів уже повернулися до виконання бойових завдань.

12 березня в Іраку зазнав катастрофи американський реактивний літак-заправник KC-135. Унаслідок аварії загинули шестеро членів екіпажу. Американські військові уточнили, що літак не був збитий ані ворожим, ані «дружнім вогнем». Він став учасником інциденту з іншим повітряним судном під час операції «Епічна лють».

При цьому другий літак, за даними джерел, зміг безпечно приземлитися.

Також 27 березня літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління E-3 Sentry ВПС США був знищений просто на злітній смузі. Це сталося внаслідок іранської атаки на авіабазу Принц Султан у Саудівській Аравії.

За інформацією CNN, під час цієї атаки постраждали щонайменше десятеро американських військових. Про загиблих не повідомлялося. Крім того, було пошкоджено ще один літак-заправник ВПС США.

Ще один інцидент стався минулого місяця. Американський винищувач F-35 здійснив аварійну посадку на одній із баз США на Близькому Сході після того, як зазнав ураження, ймовірно, вогнем з боку Ірану. Про це повідомили CNN два джерела, обізнані з ситуацією.

