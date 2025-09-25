Стало відомо, від чого найчастіше помирають люди у світі — нове дослідження

Інфаркт / © Credits

Серцево-судинні захворювання залишаються головною причиною смертності у світі, і їхній тягар продовжує зростати. За даними проєкту “Глобальний тягар хвороб” (GBD), 2023 року вони призвели майже до 20 мільйонів смертей та стали причиною втрати 437 мільйонів років життя.

Про це розповідає TCTMD.

Найбільше життів забрали ішемічна хвороба серця (8,91 млн) та інсульт (6,79 млн). Дослідження показало, що кількість втрачених років життя через серцево-судинні хвороби з 1990 року зросла у 1,4 раза. При цьому ризики суттєво різняться залежно від регіону: найбільший тягар — в Океанії, найменший — у заможних країнах Азіатсько-Тихоокеанського регіону.

Основні фактори ризику:

високий артеріальний тиск,

неправильне харчування,

високий рівень “поганого” холестерину,

забруднене повітря.

Особливе занепокоєння викликають ожиріння та діабет, кількість випадків яких невпинно зростає і вже суттєво впливає на серцево-судинне здоров’я. Від 1990 до 2023 року втрати років життя, пов’язані з ожирінням, збільшилися на 114%, а з високим рівнем глюкози — на 76%.

У різних регіонах домінують різні ризики:

в Африці на південь від Сахари — гіпертонія,

у Східній та Центральній Європі — тютюн і алкоголь.

Науковці наголошують, що ефективна політика у сфері охорони здоров’я має бути регіонально орієнтованою. Наприклад, акцент на боротьбі з курінням та алкоголем у Європі чи зменшення впливу забрудненого повітря та свинцю у країнах з низьким доходом.

“Ми чітко бачимо: контроль за факторами ризику відстає. Якщо не діяти швидше, тягар серцево-судинних хвороб і далі зростатиме”, — зазначив співавтор дослідження доктор Грегорі Рот з Вашингтонського університету.

