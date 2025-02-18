Стало відомо, як атака дронів на Краснодарський край РФ вплинула на ціни на нафту – Reuters

Атака вплинула на зменшення обсягів постачання з Казахстану на світові ринки для західних компаній.

Ціни на нафту продовжили зростання другу сесію поспіль після удару безпілотника по нафтопровідній станції в Росії, що спричинило скорочення поставок із Казахстану.

Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent піднялися на 0,2%, до 75,37 долара за барель, а нафти американської марки West Texas Intermediate зросли на 67 центів до 71,41 долара за барель.

Атака безпілотника на станцію Кропоткінська в Краснодарському краї РФ зменшила обсяги постачання з Казахстану на світові ринки для західних компаній, зокрема Chevron і Exxon Mobil.

"Аналітики BMI повідомили, що в 2025 році середні ціни на Brent становитимуть 76 доларів за барель, що на 5% нижче середнього рівня 2024 року через надлишок пропозиції на ринку, тарифи та торгівельну напруженість", — йдеться в статті.

Нагадаємо, раніше в СтратКом ЗСУ пояснили скільки нафтових об'єктів уражено за січень.

Читайте також: