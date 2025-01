Стало відомо, як санкції США вплинули на російсько-китайську торгівлю нафтою

Танкери, які раніше транспортували нафту з російських західних портів, тепер перенаправляються на схід країни, щоб обслуговувати ключовий маршрут сирої нафти до Китаю.

Про це повідомило видання Bloomberg.

Згідно з матеріалами видання, це рішення було спричинене зростанням фрахтових ставок після введення санкцій США проти російських суден, що використовують маршрут з Козьміно до Китаю. Ці ставки збільшилися у понад три рази.

"Більшість кораблів, як правило, використовуються для торгівлі, це Aframaxes, які мають місткість близько 750 000 барелів. Відповідно до даних відстеження суден, зібраних Bloomberg, щонайменше два танкери з власниками, зареєстрованими в Гонконзі, почали курсувати цим маршрутом. Незрозуміло, чи є власники компаній росіянами", - йдеться в статті.

Водночас експерти зазначають, що російські постачальники наразі віддають перевагу далекосхідним маршрутам.

Адміністрація Байдена на початку місяця ввела агресивні санкції проти російської нафтової галузі, які торкнулися страховиків, трейдерів і близько 70% суден, що обслуговували Козьміно. Це може серйозно вплинути на експорт нафти ESPO, що становить 900 000 барелів на день.

Судно Jinjiang Experience завантажило майже 770 000 барелів нафти в Козьміно 18 січня. Очікується, що цього тижня воно прибуде до порту Тяньцзінь на півночі Китаю.

Танкер "Maini" востаннє завантажувався в порту Козьміно 13 січня, після чого розвантажився в китайському порту Дуньїн, що розташований у провінції Шаньдун на сході країни. Aframaxes почав перевозити російську нафту виключно із західних портів два роки тому, а свій перший рейс із Козьміно здійснив лише наприкінці грудня.

Минулого тижня танкер Bhilva, який раніше не транспортував російські вантажі, прямував до Козьміно без вантажу. Проте в Індійському океані він здійснив розворот і зараз прямує через Малаккську протоку.

Судно Jinjiang Experience належить Dayu Energy Holdings Co. і Rong Yu Shipping Ltd., що базується в Гонконзі, а Bhilva – сейшельській компанії Tika Shipping Ltd., згідно з даними Equasis.

