Стало відомо, як в Чехії агентства з працевлаштування експлуатують українських біженців

В Чехії трудові агентства експлуатують українських біженців, вони карають працівників за самовільний вихід з роботи, порушують умови контрактів і не дозволяють їм брати відпустки.

Про це повідомила журналістка Крістіна Вейнбендер у своєму розслідуванні, яке було опубліковане Investigace.cz.

Один з випадків, описаних у розслідуванні, стосується Дмитра Дружиніна, який приїхав до Чехії два роки тому. Він працював менеджером хостела через агентство Pokrov International у Пльзені. Протягом року він отримав лише два дні відпустки і не отримував платню за понаднормову працю. Після звільнення агентство не виплатило йому заробітну плату за останній місяць.

Інші працівники також підтвердили, що агентство не виплатило їм зарплату за останній місяць роботи. В розслідуванні зазначено, що протягом року на агентство подали понад десять скарг.

Агентства з працевлаштування суттєво експлуатують біженців, знижуючи їхню заробітну платню через різні штрафи, витрати на житло або встановлюючи в контракті мінімальну зарплату, хоча насправді платять більше. Офіційно третина біженців у Чехії працює через такі агентства, але чеські журналісти вважають, що ця цифра може бути навіть половиною.

Вони працюють як посередники, допомагаючи знайти дешеву робочу силу. Кваліфіковані працівники мають більше шансів знайти роботу безпосередньо у роботодавця, тоді як агентства орієнтуються на біженців з низькою кваліфікацією. Також через агентства працюють українці, які давно живуть у Чехії, але не змогли інтегруватися і знайти роботу на місцевому ринку праці.

Контроль за діяльністю агентств у Чехії ускладнений, оскільки інспекція праці має обмежені можливості для перевірок, і біженці часто не подають позови до суду через тривалий бюрократичний процес. Ситуацію може покращити новий закон, що зобов'язує агентства мати представника для захисту прав працівників-біженців, але вже є випадки, коли ці представники були підкуплені. В Чехії зараз перебуває понад 353 тисячі українських біженців, і з серпня може бути збільшена гуманітарна допомога для їх родин.

Нагадаємо, з 1 вересня в Литві українці без тимчасового захисту зможуть працювати тільки після отримання посвідки на проживання.

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