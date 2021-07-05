Стало відомо, яка країна вийшла за темпами вакцинації від коронавірусу на перше місце в світі

Стало відомо, яка країна вийшла за темпами вакцинації від коронавірусу на перше місце в світі

Але кількість випадків захворювання COVID-19 як і раніше залишається підвищеним.

Об'єднані Арабські Емірати вийшли на перше місце в світі за темпами вакцинації населення від коронавірусу.

Про це інформує Bloomberg.

В ОАЕ було введено 15,5 млн доз противірусної вакцини. Цієї кількості достатньо для вакцинації 72,1% 10-мільйонного населення країни.

Але число випадків захворювання COVID-19 в ОАЕ і раніше залишається підвищеним. А деякі країни недавно включили ОАЕ в свій список країн, поїздки в які не рекомендовані через зростання числа випадків зараження COVID-19.

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ОАЕ схвалили для використання вакцину Moderna. Також в країні доступні вакцини компаній Pfizer і AstraZeneca.

Але програма вакцинації в країні спирається на Sinopharm, яка виробляється на місцевому рівні.

Уряд заявив, що планує запропонувати третій укол вакцини Sinopharm людям, які вже отримали дві дози.

Всього в ОАЕ за час пандемії виявили понад 639,4 тисячі випадків зараження коронавірусів, понад 1,83 тисячі пацієнтів з COVID-19 померли. Одужали понад 617,7 тисячі осіб.

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