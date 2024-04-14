Стало відомо, якою кількістю безпілотників та ракет Іран атакував Ізраїль

В ніч проти 14 квітня Іран здійснив масований удар по Ізраїлю, випустивши велику кількість ударних безпілотників, а також різних ракет.

Про це інформує ABC NEWS.

Армія оборони Ізраїлю, що під час атаки було застосовано понад 200 ударних безпілотників.

Іран запустив по території Ізраїлю вже близько 150 ракет. Ракети запускали хвилями, спочатку було 80, а потім ще додатково 70 ракет.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Білий дім прокоментував атаку Ірану на Ізраїль.

Крім того, ми раніше інформували, що Євросоюз засуджує атаку Ірану на Ізраїль, яка може серйозно вдарити по регіональній безпеці.

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