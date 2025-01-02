Стало відомо, яку мету мала хакерська атака Китаю на Мінфін США

Хакери, пов'язані з китайським урядом, зламали високосекретний офіс Міністерства фінансів США, який відповідає за економічні санкції

Про це повідомило видання Washington Post.

Хакери зламали Управління з контролю за іноземними активами (OFAC), Управління фінансових досліджень та атакували офіс міністра фінансів США Джанет Єллен.

Чиновники, які побажали залишитися неназваними, вважають, що це напад, ініційований Китаєм з метою отримання розвідданих щодо можливих фінансових санкцій проти китайських організацій.

Міністерство фінансів США підтвердило факт витоку несекретних документів під час "великого інциденту", однак не уточнило, які саме департаменти постраждали. Відповідно до заяви, хакери проникли через стороннього постачальника послуг кібербезпеки, компанію BeyondTrust.

Фінансові санкції стали ключовим інструментом зовнішньої політики США щодо Пекіна, і китайські фірми часто потрапляють під їхню дію.

"Міністерство закордонних справ Китаю назвало заяви про порушення "безпідставними" і заявило, що Пекін "завжди виступав проти всіх форм хакерських атак", - йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, "Нова пошта" повідомила українців про фішингову атаку.

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