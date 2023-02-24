Стало відомо ймовірне походження загадкової кулі, яку викинуло з океану на берег Японії

Канадські військові виявили в Арктиці китайські розвідувальні буї, які стежать за підводними човнами США та таненням крижаних покривів.

Така "активність не нова", — заявила міністерка оборони Канади Аніта Ананд під час виступу на канадському телебачені. Ананд переконана, що Китай уже давно веде шпигунські спостереження в регіоні.

Загалом, чиновники назвали ці об’єкти "технологіями подвійного призначення", але канадські ЗМІ повідомили про них як про "буї, що використовуються для шпигунства".

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Незрозуміло, чи китайські буї випадково потрапили в канадські води, чи були навмисно закріплені там. Моніторингові буї можуть стежити за навколишніми та погодними умовами, солоністю води та рибою.

Даніель Ле Бутільє з Міністерства національної оборони Канади сказав, що військові знайшли та вилучили пристрої моніторингу, але не надали додаткової інформації про операцію.

Китай давно зацікавлений у створенні присутності в Арктиці, що дозволить йому забезпечити коротший торговельний шлях до Європи в міру танення льодовиків. Але в міру розширення присутності Китаю в усьому світі зростає занепокоєння щодо неналежного впливу, стеження та шпигунства.

Міністр закордонних справ Канади Мелані Джолі заявила, що Китай стає руйнівною силою: "Коли справа стосується Китаю, ми будемо кидати виклик їм, коли нам це потрібно, і ми будемо співпрацювати з Китаєм, коли нам буде потрібно. Коли справа стосується проблем Арктики в межах наших морських кордонів або будь-якої форми іноземного втручання, ми будемо чітко говорити, і саме так ми будемо вирішувати це питання».", — сказала вона в інтерв’ю CNN.

Нагадаємо, у місті Хамамацу, що в японській префектурі Сідзуока, на пляжі Енсюхама знайшли металеву кулю діаметром півтора метра. Саме таку, як виявляли канадські військові.

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