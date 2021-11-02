Стало відомо, з чим зіткнувся американський підводний човен під час інциденту в Південнокитайському морі

Стало відомо, з чим зіткнувся американський підводний човен під час інциденту в Південнокитайському морі

Гора не була відзначена на картах.

Невідомим об'єктом, з яким у жовтні в Південнокитайському морі зіткнувся атомний підводний човен ВМС США USS Connecticut, виявилася підводна гора.

Про це пише "Інтерфакс" із посиланням на американське відомство.

"Під час розслідування було встановлено, що USS Connecticut під час виконання робіт у міжнародних водах в Індо-Тихоокеанському регіоні зіткнулася з підводною горою, що не відзначена на картах", — йдеться в повідомленні ВМС США.

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Результати розслідування були передані для розгляду командувачу Сьомого флоту США віцеадміралу Карлу Томасу, який потім визначить доцільність подальших дій, включаючи притягнення до відповідальності.

Раніше ЗМІ писали про те, що американський атомний підводний човен USS Connecticut, який раніше отримав пошкодження під час виконання завдання в Південнокитайському морі, швидше за все, зіткнувся з невідомим китайським підводним об'єктом.

Про це повідомляв гонконзький сайт iNews.

За його інформацією, після інциденту супутник зафіксував підводний човен у надводному положенні 3 жовтня приблизно за 77 км від острова Юнсін у Південнокитайському морі. Над островом у 1974 році було встановлено контроль з боку Китаю. Претензії до володіння островом висуває В'єтнам. На острові розташовані китайська база для підводних човнів та військовий аеродром.

Можливо, підводний човен USS Connecticut підходив до острова для проведення розвідки.

Також вона навряд чи могла зіткнутися із підводним рельєфом, адже він добре вивчений. Швидше за все, підводний човен зіткнувся з китайським підводним штучним об'єктом, нещодавно створеним поблизу острова Юнсін для протидії силам противника, що наближаються, вважає видання.

Нагадаємо, що раніше американські експерти заявили в соцмережах, що корпус носової частини атомного підводного човна ВМС США USS Connecticut, що зіткнувся з невідомим об'єктом, зазнав великих пошкоджень.

USS Connecticut з водотоннажністю 7,5 тис. тонн є багатоцільовим атомним підводним човном четвертого покоління типу Seawolf. Її ракетне озброєння – до 50 ракет Harpoon та Tomahawk, які запускаються з торпедних апаратів. Крім бойових завдань, вона виконує також розвідувальні функції.

Таких підводних човнів у ВМС США лише три. Вартість кожної досягає в поточних цінах $8,5 млрд.

Нагадаємо, що раніше в США інженера-ядерника ВМС США та його дружину заарештували через звинувачення у шпигунстві. Вони зробили кілька спроб передати секретну інформацію про американські атомні підводні човни іншій країні.

Додамо, що раніше між кількома країнами спалахнув міжнародний скандал через підводні човни.

Австралія, Великобританія та США 15 вересня оголосили про створення нового партнерства у сфері безпеки – AUKUS. У рамках угоди Австралія, зокрема, планує за допомогою американських технологій побудувати щонайменше вісім атомних підводних човнів, перші з яких введені в дію у 2036 році, а також переоснастити свої збройні сили американськими крилатими ракетами. Тому Австралія розірвала найбільший у своїй історії оборонний контракт із Францією, де це рішення вже назвали "ударом у спину".

Також посольство Китаю у Вашингтоні відреагувало на рішення про створення альянсу. За словами представника китайського посольства Китаю у Вашингтоні Лю Пенью, якого цитує Reuters, цим країнам слід позбутися "менталітету холодної війни та ідеологічних забобонів".

Зазначимо, останні роки Пекін звинувачують у підвищенні напруженості на спірних територіях, таких як Південнокитайське море.

Зауважимо, що, за інформацією ЗМІ, США, Великобританія та Австралія погодили деталі військового альянсу без участі Франції.

Як повідомлялося, у Парижі оголосили про відкликання для консультацій своїх послів зі США та Австралії на тлі відмови Канберри від контракту з Францією на будівництво підводних човнів на користь партнерства зі США.

Біля сирійських берегів уже є британський підводний човен - ЗМІ

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