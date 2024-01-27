Сталося не так, як обіцялося: російські зеки, які воювали у складі "Шторм Z" не отримали виплати

Напевно, "зеки" щиро вірили у "світле майбутнє" на свободі після повернення з війни.

Міноборони РФ обіцяло ув'язненим, які пішли на "СВО" у складі загонів "Шторм Z", щедрі виплати й документи про зняття судимості. Втім, вони так цього і не отримали.

Про це пише Центр національного спротиву.

Воюєш за Росію, але є нюанс

Щобільше, йдеться не лише про виплати за поранення або інвалідність, отриману внаслідок участі в бойових діях. Зарплату за участь у "спецоперації" в'язні, яких кинули на фронт, теж не отримували.

Крім цього, згодом виявилося, що "контракти" на службу в "Шторм Z" часто-густо укладались не з міноборони РФ, а з так званим "головою ДНР" про "участь в добровольчому формуванні".

"Тобто, юридично ці ув'язнені навіть не є військовослужбовцями зс РФ, що не дає їм права на будь-які соціальні та фінансові гарантії", – підсумували у Центрі.

Раніше йшлося про те, що на Донеччині шукають російських зеків-втікачів, які розбіглися з передової.

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