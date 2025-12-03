ТСН у соціальних мережах

Папа Римський Франциск включив Україну до заповіту: на що підуть кошти

Частину спадку Папи Римського Франциска буде спрямовано на допомогу Україні.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Папа Римський Франциск

Папа Римський Франциск / © Associated Press

Папа Римський Франциск, який помер у квітні 2025 року, ще за життя передбачив у своєму заповіті фінансування для придбання автомобілів швидкої допомоги для України.

Про це повідомила іспанська монахиня Лусія Карам в ефірі одного з місцевих радіоканалів, передає BILD.

За словами Карам, яка з початку повномасштабного вторгнення неодноразово приїжджала до України та бере участь у реалізації гуманітарних проєктів, понтифік особисто подбав про те, щоб частина його спадщини була спрямована на підтримку медиків у районах бойових дій.

«Франциск завжди запевняв мене, що допомагатиме Україні, — але я не могла уявити, що ця підтримка буде виражена настільки особливим і зворушливим чином», — сказала вона.

За даними видання, кошти з папського фонду призначені для закупівлі карет швидкої допомоги, які працюватимуть у прифронтових та постраждалих від бойових дій регіонах. Джерела наголошують, що такі автомобілі є критично важливими для евакуації поранених та оперативного надання медичної допомоги.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Папа Римський Франциск незадовго до смерті пожертвував майже всі гроші в’язниці для неповнолітніх у Римі. Йдеться про близько 200 тис. євро, спрямованих на виплату іпотеки за макаронну фабрику, яка працює при в’язниці.

