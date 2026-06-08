Стали відомі перші результати виборів у Вірменії: хто лідирує

Нікол Пашинян / © Reuters

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Центральна виборча комісія Вірменії опублікувала перші офіційні дані щодо результатів парламентських виборів.

Про це повідомляє News.am.

За результатами підрахунку голосів на 506 виборчих дільницях, правляча партія Нікола Пашиняна «Громадянський договір» утримує лідерство, набираючи 51,8% голосів. Водночас проросійський блок Самвела Карапетяна «Сильна Вірменія» поступово скорочує відрив від лідера.

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Сам Пашинян уже заявив про перемогу своєї політичної сили та висловив упевненість, що «Громадянський договір» зможе самостійно сформувати новий уряд країни.

Згідно з попередніми даними ЦВК після підрахунку голосів на 269 виборчих дільницях, результати виглядали так:

«Громадянський договір» — 54,7%;

«Сильна Вірменія» — 21,66%;

блок «Вірменія» Роберта Кочаряна — 8,89%;

«Процвітаюча Вірменія» — 5,22%;

«Крила єдності» — 2,38%.

Явка виборців становила 58,97%, що стало найвищим показником на парламентських виборах у Вірменії від 2018 року. У голосуванні взяли участь майже 1,5 мільйона громадян.

Раніше повідомлялося, що у Вірменії завершилися парламентські вибори, які низка експертів називають переломним етапом для політичного майбутнього країни та її відносин із Росією.

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Ми раніше інформували, що керівник Офісу президента Кирило Буданов вважає реалістичним сценарій, за якого Росія може спробувати використати проти Вірменії методи, подібні до тих, які застосовувала проти України.

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