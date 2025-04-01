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Стали відомі подробиці моторошної ДТП в Австрії, у якій загинули українці
За даними поліції, загинули громадяни України, яким було 65, 62, 55 і 54 роки.
У Шайблінгкірхені сталася ДТП, в результаті якої загинули четверо громадян України, ще чотири людини отримали тяжкі травми.
Про це повідомили у пресслужбі Міністерства закордонних справ України, передає Інтерфакс-Україна.
«Близько 7 ранку 1 квітня поблизу Шайблінгкірхена, Австрія, сталася ДТП. Мікроавтобус із 8 громадянами України врізався у вантажівку. Консул України одразу прибув на місце пригоди. За даними поліції, загинули четверо громадян України (1960, 1963, 1970, 1971 р.н.), ще 4 особи отримали тяжкі травми», - йдеться у повідомленні.
У вантажівці, яка потрапила в ДТП були двоє громадян Іспанії, вони також отримали травми. Наразі консул України допомагає українцям і співпрацює з місцевими органами.
На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: МІКРОАВТОБУС З УКРАЇНЦЯМИ ВРІЗАВСЯ У ВАНТАЖІВКУ! ЧИСЛЕННІ ЖЕРТВИ І ПОРАНЕНІ
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що 1 квітня у Нижній Австрії мікроавтобус в якому на той час були громадяни України врізався у вантажівку.