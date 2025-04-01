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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
2880
Час на прочитання
1 хв

Стали відомі подробиці моторошної ДТП в Австрії, у якій загинули українці

За даними поліції, загинули громадяни України, яким було 65, 62, 55 і 54 роки.

Автор публікації
Наталія Магдик Наталія Магдик
Наслідки ДТП

Наслідки ДТП / © ORF

У Шайблінгкірхені сталася ДТП, в результаті якої загинули четверо громадян України, ще чотири людини отримали тяжкі травми.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства закордонних справ України, передає Інтерфакс-Україна.

«Близько 7 ранку 1 квітня поблизу Шайблінгкірхена, Австрія, сталася ДТП. Мікроавтобус із 8 громадянами України врізався у вантажівку. Консул України одразу прибув на місце пригоди. За даними поліції, загинули четверо громадян України (1960, 1963, 1970, 1971 р.н.), ще 4 особи отримали тяжкі травми», - йдеться у повідомленні.

У вантажівці, яка потрапила в ДТП були двоє громадян Іспанії, вони також отримали травми. Наразі консул України допомагає українцям і співпрацює з місцевими органами.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: МІКРОАВТОБУС З УКРАЇНЦЯМИ ВРІЗАВСЯ У ВАНТАЖІВКУ! ЧИСЛЕННІ ЖЕРТВИ І ПОРАНЕНІ

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що 1 квітня у Нижній Австрії мікроавтобус в якому на той час були громадяни України врізався у вантажівку.

Дата публікації
Кількість переглядів
2880
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