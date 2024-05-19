Стан Фіцо після замаху важкий: скільки часу проведе в лікарні очільник уряду Словаччини — віцепрем’єр

Можливість перевезення Роберта Фіцо до столиці поки не розглядається.

Відновлення прем’єр-міністра Роберта Фіцо, який 15 травня пережив замах на своє життя, триватиме щонайменше кілька тижнів. Весь цей час він залишатиметься під наглядом лікарів у лікарні в Банській Бистриці.

Про це у неділю, 19 травня, повідомив на брифінгу в лікарні віцепрем’єр-міністр та міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк, передає видання Aktuality.sk.

За його словами, можливість перевезення Роберта Фіцо до Братислави поки не розглядається.

Віцепрем’єр повідомив, що від завтра він більше не інформуватиме громадськість про стан здоров'я прем'єр-міністра, але регулярні заяви будуть видані лікарнею Рузвельта, де він перебуватиме.

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"Ми вважаємо, що прем'єр-міністр достатньо фізично сильний, щоб ми могли вірити в його швидке одужання, навіть якщо ми не можемо розраховувати на це принаймні протягом кількох тижнів", - наголосив Каліняк.

Роберт Каліняк додав, що уряд має доручення прем'єр-міністра і намагатиметься зберегти функціонування Словаччини навіть без його присутності.

"Це буде найкращим заохоченням, якщо ми зараз дамо прем'єр-міністру достатньо часу та спокою, щоб він міг зосередитися на поверненні до повного здоров'я, навіть якщо це буде дуже важка та болюча подорож", - зазначив він.

Один з керівників лікарні Рузвельта Мілан Урбані раніше повідомив, що стан високопосадового пацієнта наразі поза загрозою для його життя.

“Однак його стан все ще дуже важкий, і йому потрібен тривалий час і відпочинок, щоб відновитися. Ми віримо, що все піде в правильному напрямку”, – повідомив він журналістам.

Нагадаємо, премʼєр-міністра Словаччини Роберта Фіцо у середу, 15 травня, поранили під час стрілянини біля будівлі, де проходило засідання уряду.

Згодом стало відомо, що затриманий за замах на життя прем’єр-міністра Словаччини 71-річний Юрай Чинтула раніше вихваляв проросійське воєнізоване угруповання Slovenský branci та робив з його учасниками спільне фото.

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