Стан Папи Римського: у Ватикані повідомили про ситуацію зі здоров'ям Святішого Отця

Стан Папи Франциска, який перебуває у лікарні ім. Аґостіно Джемеллі в Римі, стабілізували, але прогноз залишається стриманим.

Про це інформує пресслужба Святого Престолу, передає портал Vatican News.

Стан Святішого Отця 4 березня залишється стабільним. Протягом дня у нього не було епізодів дихальної недостатності чи бронхоспазму, а також не фіксувалося підвищення температури тіла. Святіший Отець Франциск перебуває у притомному стані та зорієнтований.

Його перевели на високопотокову кисневу терапію та здійснювали респіраторну фізіотерапію, однак ввечері, згідно з планом, буде відновлено неінвазійну штучну вентиляцію легень. Прогноз поки залишається стриманим.

У Ватикані також повідомили, що Папа чергував молитву з відпочинком, а вранці прийняв Святе Причастя.

Клінічна картина загалом стабільна, зокрема удйться про показники роботи серця, нирок та аналізів крові.

"Частота бронхоспазмів не є несподіваною в контексті такої пневмонії, як у Папи. Водночас, загальна ситуація залишається складною", - повідомили у Ватикані.

Нагадаємо, днями Папа Римський переніс два епізоди гострої дихальної недостатності.

Раніше у Франциска стався бронхоспазм, який ускладнив дихання. Лікарі розпочали неінвазивну вентиляцію легень під час госпіталізації. Повідомляли, що стан Папи Римського є критичним.

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