Стан Путіна погіршується: він швидко стомлюється, а також схильний до "помутніння свідомості" – ЗМІ

Погіршення здоров'я президента Росії Володимира Путіна стало причиною його відмови від кількох запланованих заходів і виступів у грудні. Консиліум лікарів нещодавно відзначив значне погіршення здоров'я глави РФ. Він швидко стомлюється, страждає від частих нападів запаморочення і головних болів, а також схильний до "помутніння свідомості".

Про це пише Daily Mail.

"У грудні, дотримуючись медичних рекомендацій, президент скасував кілька традиційних заходів і кілька візитів", - повідомляє Telegram-канал General SVR.

Стверджується, що на стані здоров'я Путіна також позначається стрес через провали його армії на війні в Україні.

"Постійне нервове напруження і занурення в проблеми на фронті створили негативну обстановку для перебігу (його - ред.) хвороб", - йдеться у повідомленні.

Як пишуть журналісти, хоча російський президент і провів коротку відеоконференцію з китайським лідером Сі Цзіньпіном, він скасував заплановані виступи на низці значущих заходів.

Серед них – відмова від поїздки до Пскова 28 грудня. Офіційною причиною скасування стали "несприятливі умови польоту".

Тиждень тому повідомлялося, що російський президент відклав візит до найбільшого російського танкового заводу у Нижньому Тагілі, а також скасував свою звичайну появу на зустрічі міністрів уряду в кінці року.

Путін відмовився продовжити свою традиційну грудневу пресконференцію, на якій президент зазвичай виступає до чотирьох годин і навіть скасував свій улюблений хокейний матч наприкінці року.

Також ЗМІ припускають, що Путін використовує двійників для деяких заходів.

"Ходять чутки, що Путін страждає від раку, хвороби Паркінсона та інших захворювань, включаючи шизоафективний розлад", – пише Daily Mail.

Телеграм-канал "Генерал СЗР" з посиланням на інсайдерську інформацію від джерел в Кремлі писав: "Наступного тижня буде консиліум лікарів з приводу лікування хвороби Паркінсона".

У Кремлі скасування участі Путіна у низці заходів пояснюють нібито небезпечною епідеміологічною ситуацією, як от мутацією вірусів та різними штамами грипу.

"Все це, враховуючи уроки пандемії, зобов’язує тих, хто відповідає за безпеку президента та за його здоров’я, вживати заходів обережності, адже в таких умовах здоров’я президента є питанням безпеки держави", - заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.

Пєсков також додав, що найближчим часом не буде повернення до способу роботи Путіна до пандемії, який включав регулярні зустрічі зі ЗМІ.

Хвороби Володимира Путіна

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов підтвердив, що російський диктатор Володимир Путін мав значні проблеми зі здоров'ям.

Також нещодавно британська розвідка повідомляла, що президент Росії Володимир Путін може бути вже мертвий, а його роль виконують двійники.

Видання The Sun писало, що Володимир Путін бореться з раком підшлункової залози та хворобою Паркінсона, саме тому його стан постійно змушені підтримувати за допомогою важких стероїдів та знеболювальних ін’єкцій.

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