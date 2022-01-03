"Стан здоров'я залишається важким": адвокат Саакашвілі розповів про його самопочуття

Експрезидента Грузії перевезли зі шпиталю до в'язниці.

Ув'язнений експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі, якого якого повернули зі шпиталю до в'язниці перебуває у важкому стані: не може сам їсти.

Про це повідомив його адвокат Шота Тутберідзе, пише "Грузія Online".

За словами захисника, Саакашвілі не закінчив реабілітаційний курс. Зараз його вага менша, ніж була після виходу з голодування, наголосив Тутберідзе.

"Стан здоров'я в умовах (в'язниці - Ред.) не покращиться і залишається як і важким. Він практично не може їсти, курс його лікування не завершено. Також складними є його медичні показники у всіх аспектах", - стверджує він.

Шота Тутберідзе також зуважив, що адвокатам не дають змоги обмінюватися з Саакашвілі листами, а це - обмеження прав засудженого. Крім того, до політика не пускають його особистого лікаря.

Нагадаємо, Міхеіла Саакашвілі затримали 1 жовтня 2021 року грузинські правоохоронці. До того прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі попередив експрезидента, що після повернення він потрапить до в’язниці. Адже у 2018 році Тбіліський міський суд заочно засудив його до трьох років в'язниці за перевищення службових повноважень на посаді глави держави.

Після повернення Міхо до Грузії проти нього відкрили ще одну справу - про незаконний перетин кордону. Після затримання експрезидент розпочав голодування і оголосив себе політичним в'язнем. Він не їв 50 днів. Його шпиталізували до військової лікарні через важкий стан здоров'я. Втім, наприкніці грудня його повернули назад до руставського тюремного закладу.

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