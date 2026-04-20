Стане важче: росіянам хочуть ускладнити процес розлучення

Росія поступово затягує паски для своїх громадян. Спершу росіянам заблокували соціальні мережі та сервіси VPN. Тепер хочуть запровадити нову систему розлучень, аби громадяни РФ були змушені докласти значно більше зусиль, аби розійтися.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

У Росії хочуть ускладнити процес розлучення: що відомо

Спікерка Ради Федерації Валентина Матвієнко заявила, що процес розлучень у Росії зараз надто простий і його варто ускладнити.

Матвієнко порівняла процес розлучень у Росії та Європі. Вона заявила, що у Франції та Великій Британії розлучення триває щонайменше два роки, натомість у Росії можна розлучитися значно швидше за допомогою однієї заяви.

Водночас Матвієнко заявила, що нібито не закликає посилювати російське законодавство.

За словами політикині, до розлучення потрібно ставитися так само, як і до «переривання вагітності».

«Не поспішати. Ну погарячкували, посварилися, а страждають діти. Якось треба подивитися, щоб ця процедура була більш гуманною», — сказала спікерка Ради Федерації.

Усе це відбулося під час презентації дискусії щодо чинників, які заважають росіянам створювати сім’ї та народжувати дітей. Серед них зазначили брак житла, матеріальні труднощі, відсутність фінансової подушки та незручний графік роботи. Однак, схоже, росіянам лише погіршать умови життя, ускладнивши розлучення.

Насамкінець на зустрічі почали обговорювати російські так звані «традиційні цінності» і протиставляти Росію Європі, де «погана народжуваність».

«У нас найбільша країна у світі, і нам не вистачає людей, щоб її утримувати, обробляти, розвивати економіку, забезпечити безпеку», — зазначили учасники дискусії.

